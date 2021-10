K 70 wurde wegen der Sanierung der L 335 zur Einbahnstraße – Anwohner verärgert

Plus

Ein Umweg von rund 40 Minuten, mehr als zwölf Kilometer, und das jeden Tag: Für die Anwohner der Forstmühle, die idyllisch eingebettet in dem Tal zwischen Braubach und Hinterwald an der K 70 liegt, sorgt die Sperrung der L 335 für Probleme: Denn damit die Kreisstraße, sehr eng und in schlechtem Zustand, nicht als Ausweichstrecke genutzt wird, gilt hier jetzt eine Einbahnstraßenregelung. Sehr zum Verdruss der Anwohner. Denn wer von Braubach kommend zur Forstmühle (oder nach Hinterwald) will, muss den Umweg fahren.