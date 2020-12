Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 19:28 Uhr

Justizminister: Anliegen wen möglich telefonisch vorbringen

Angesichts der sich in Deutschland ausbreitenden Infektionen mit dem Coronavirus trifft auch die rheinland-pfälzische Justiz Maßnahmen, um Ansteckungsrisiken zu minimieren und so die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Hierzu erklärte Justizminister Herbert Mertin heute in Mainz: „Es gilt in der derzeitigen angespannten Situation, die Funktionsfähigkeit unserer Justizbehörden – Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugseinrichtungen – so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Hieran mitzuwirken, sind auch die Bürger aufgerufen.