Plus

Die Junge Union (JU) im Kreis Neuwied sammelt Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. „Die Menschen in der Ukraine brauchen jetzt unsere Hilfe. Ihnen fehlt es am Nötigsten und daher rufen wir dazu auf, Sachspenden zu spenden“, so der JU-Kreisvorsitzende Pierre Fischer in einer Mitteilung. „Wir werden uns darum kümmern, dass die gesammelten Sachspenden mit einem Hilfstransport in die Ukraine kommen“, sagt er weiter.