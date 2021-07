Jung und Alt können bei Schnupperstunden das Angebot der Kreismusikschule entdecken – Konzerte online abrufbar

Plus

Die Kreismusikschule bietet noch bis 16. Juli und ab dem 30. August kostenlose Schnupperstunden für „Junge und Junggebliebene Musikinteressierte“ in ihren Räumen in Simmern und in den Zweigstellen an. Interessierte teilen der Einrichtung telefonisch oder per E-Mail ihren Instrumentenwunsch und ihren Wohnort mit. Daraufhin erhalten sie die Kontaktdaten der entsprechenden Lehrkraft zur Terminvereinbarung oder die Daten werden an die Lehrkraft weitergeleitet. Für die Schnupperstunden gelten die jeweils aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen.