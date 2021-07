Jürgen Klotz in Altersteilzeit

Jürgen Klotz hat die Breitband-Stabsstelle des Kreises verlassen, ist in Altersteilzeit ausgeschieden. Was Landrätin Bettina Dickes bedauert: „Jürgen Klotz spricht die Sprache der Gemeinden“, lobte sie den Bockenauer Ortsbürgermeister für seinen Einsatz in der Stabsstelle. Für Klotz rückt Tamara Auer aus der Personalabteilung nach.