Jubiläumsprogramm mit vielen Informationen und bunter Unterhaltung

Das Jubiläum der Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern wird am Samstag, 26. März, in der Soonblickhalle in Riesweiler festlich gewürdigt. Unter dem Motto „Kinder trauern anders“ gibt es von 14 bis 17 Uhr eine Veranstaltung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und alle, die interessiert sind. Kinder und Jugendliche gehen mit Verlusten, mit Krankheit und Tod anders um als Erwachsene. Zum Thema gibt es Infostände. Die Musik kommt an dem Nachmittag von der Band Greatmothers. Alpakas können gestreichelt werden. Angeboten werden auch ein Kinderbastelprojekt, Aktivitäten rund um den Zirkuswagen, Kaffee und Kuchen. Musikalischer Höhepunkt ist das um 19.30 Uhr beginnende Benefizkonzert mit der Big Band Unlimited unter der Leitung von Ralph „Mosch“ Himmler.