Seine Priesterweihe erhielt der 1962 in Völklingen geborene Jörg Meyrer nach dem Studium der Philosophie und Theologie in Trier und Freiburg.

Seit 2002 wirkt Meyrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zunächst in den beiden Pfarreien St. Laurentius in Ahrweiler und St. Barbara in Ramersbach, seit 2020 leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft, seit 2003 Dechant des Dekanates Ahr-Eifel.