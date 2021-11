Plus

Das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur betreibt ab der nächsten Woche an jeweils einem Tag in der Woche öffentliche Impfstationen in Koblenz und Montabaur. Impfungen sind nur nach vorheriger Online-Anmeldung möglich. Eine Terminvergabe per E-Mail oder Telefon ist nicht möglich.