Jenny Groß (34), Landtagsabgeordnete, Girod

Die 34-jährige Jenny Groß aus Girod studierte nach ihrem Abitur 2005 am Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur an der Universität Koblenz Germanistik und Katholische Theologie auf Lehramt. Bis Ende Oktober des vergangenen Jahres war sie Lehrerin am Raiffeisen-Campus in Dernbach. Seit dem 1.