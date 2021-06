Plus

Der Hortus Rusticus nahe dem Limesturm in Hillscheid ist dem Garten eines römischen Gutshofes nachempfunden. Der diente dem Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern und Blumen, lieferte Lebens- und Arzneimittel und bot Raum für Muße und Erholung. Fachkundig erklärten Hildegard und Willy Jöris, welche Pflanzen die Römer an den Rhein brachten – und welche blieben –, sowie Wissenswertes über das Leben der römischen Soldaten entlang des Grenzwalls. So war auch der Limesturm mit der Ausstellung „Von Rom zum Rhein“ für die Besucher geöffnet, wo Thorsten Kanning als römischer Wachsoldat die Besucherbetreuung übernahm.