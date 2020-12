Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 16:59 Uhr

Janick Pape (31), Stadtbürgermeister, Westerburg

Nach dem Abitur 2008 am Wirtschaftsgymnasium in Westerburg studierte der 31-jährige Westerburger Stadtbürgermeister Janick Pape Betriebswirtschaftslehre in Ulm, Koblenz und Siegen und ist mittlerweile im öffentlichen Dienst tätig. Seit einem Vierteljahrhundert spielt er in der Stadtkapelle Westerburg – zuerst Tenorhorn, dann Tuba. Er engagiert sich im Karnevalsverein und in der Kirmesgesellschaft Westerburg.