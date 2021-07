j5 bon sport_k_k

Sie kennen sich ewig und haben zwischen 1992 und 1994 gemeinsam für den damaligen Verbandsligisten TuS Argenthal gespielt: Rainer Kunz (links) ist Trainer der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal II und Patric Welches der Coach der SG Dickenschied/Gemünden. Am Sonntag (12.30 Uhr) treffen beide im Pokal-Halbfinale in Liebshausen aufeinander. Der Sieger fährt am 14.