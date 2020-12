Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 16:49 Uhr

Während Cochem (in Rot-Blau mit Marcel Michalski) in Höhr-Grenzhausen beim 4:0 einen guten Start hinlegte, lief bei Vordereifel um seinen neuen Kapitän Marc Thönnes beim 3:3 gegen Plaidt noch nicht alles rund. Am Mittwoch treffen beide Mannschaften im Cochemer Moselstadion aufeinander, Michalski wird allerdings wegen einer Knöchelverletzung fehlen.