Der neu gegründete HC Koblenz (in Schwarz) hat die Tabellenführung in der Rheinlandliga verteidigt und der HSG Hunsrück (von rechts Kristof Schell und Jannik Stürmer) in deren Heimstätte in Kleinich beim 26:24 die erste Niederlage zugefügt. Drei Treffer für die Koblenzer markierte der 42-jährige gebürtige Simmerner Benjamin Stemann (vorne), der immer noch als zuverlässiger Torschütze auf Rechtsaußen hervorsticht.