Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 17:11 Uhr

Italienische Patienten in Neuwied und Asbach

Die Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwald nehmen sechs Corona-Patienten aus Italien auf. Jeweils einer von ihnen soll in den DRK-Kliniken Neuwied und in Asbach behandelt werden, die anderen werden auf die Krankenhäuser in Kirchen und Hachenburg verteilt. Nicki Billig, kaufmännischer Direktor unter anderem der Asbacher DRK-Kamillus-Klinik, berichtet: „Die Koordinierung erfolgte über die DRK-Bundesgeschäftsstelle in Berlin in Abstimmung mit unserem Träger in Mainz.“ Die Patienten werden mit einer Bundeswehrmaschine von Bergamo nach Köln-Wahn geflogen, wo sie am Freitag um 18.30 Uhr erwartet wurden.