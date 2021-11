Ist ja wie das Warten auf Godot

Plus

Das Rätselraten geht weiter: Macht sie es noch einmal – oder tritt Heike Kaster-Meurer (SPD) bei der OB-Wahl nicht wieder an? Sie selbst hat offenbar ihren Spaß an dieser Art von Hängepartie. Amtsmüde wirkt sie nicht. Eher sehen manche Auftritte schon nach Wahlkampfmodus aus. Und so kämpferisch, wie sie sich jetzt vor den SPD-Mitgliedern gab, klang es auch nicht danach, als wolle sie nicht mehr. Es klang danach, als wolle sie es noch einmal wissen und habe sich für die nächsten Jahre noch viel vorgenommen.