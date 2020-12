Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 17:06 Uhr

Inzwischen fast 2500 Abstriche genommen Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis ist mit 153 Infizierten den fünften Tag in Folge gleich geblieben. Das teilt die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Im Krankenhaus in Lahnstein liegt ein Erkrankter mit einem schweren Krankheitsverlauf.

Ein Patient mit Vorerkrankungen wird im Limburger Krankenhaus versorgt. Vier weitere sind vorsorglich stationär in einem Krankenhaus in Koblenz untergebracht. 88 an Corona erkrankte Menschen sind laut Kreis inzwischen wieder genesen. Die Fälle verteilen sich wie folgt: Verbandsgemeinde (VG) Diez 47 Infizierte (davon 22 Genesene), VG Loreley 28 (14), Stadt Lahnstein 27 (22), VG Nastätten 14 (7), VG Bad Ems-Nassau 22 (13) und VG Aar-Einrich 15 (10). Die Personen sind isoliert, die Kontaktermittlungen laufen. Neben den Infizierten ist auch die Entwicklung der Tests interessant. „Im Kreis wurden bisher in den drei Fieberambulanzen Gemmerich, Bad Ems und Diez fast 2500 Menschen abgestrichen.“ Das teilt der Kreis auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Anzahl der Tests sei durch die Ferien und die Osterfeiertage zurückgegangen. Lag die Zahl vor den Ferien bei circa 600 Abstrichen im Kreisgebiet, waren es in den Osterwochen um die 500 Abstriche.