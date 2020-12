Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 20:09 Uhr

Mit 31 festgestellten Neuinfektionen binnen 24 Stunden steigt die Zahl der Personen, die das Virus nachweislich in sich tragen, im AK-Land auf 151. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit 441 Menschen im Kreis positiv getestet worden. 278 Personen gelten als geheilt, 12 sind an oder mit dem Virus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 115.

Einen Dank richtet die Task Force an die Mitarbeiter des Altenkirchener Gesundheitsamtes, dass in der Nachverfolgung und Testung rund um den Ausbruchherd Enormes geleistet habe. So wurden rund um die Baptistenhochzeit rund 300 Menschen getestet. Die Task Force stellte dem Gesundheitsamt personelle Unterstützung durch Land und Bundeswehr in Aussicht.