Pünktlich zum Ende seiner Amtszeit kann der scheidende Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) verkünden, dass die Ausbildung der Berufsschullehrer an der PTHV in Kooperation mit der Universität Koblenz gesichert bleibt. Im Gespräch mit unserer Zeitung betont Wolf die Wichtigkeit der Akademisierung der Pflege und gibt einen Ausblick, wie es um die Pflegewissenschaft an staatlichen Hochschulen bestellt ist.