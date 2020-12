Archivierter Artikel vom 23.08.2020, 17:05 Uhr

Interessierte können sich noch bis Ende Oktober bewerben

Jährlich werden an der Hochschule der Polizei an zwei Einstellungsterminen (2. Mai und 1. Oktober) aktuell 580 Polizeikommissaranwärter eingestellt. Die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Mai 2021 läuft noch bis zum 31. Oktober, die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Oktober 2021 endet am 28. Februar 2021.