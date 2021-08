Intendant wirbt für Kooperation und warnt vor Kürzungen

Als Vorsitzender des Fördervereins war auch Friedhelm Hahn Teil des Podiums – und wurde in dieser Rolle nicht müde, für eine stärkere Förderung der Kultur zu werben. „Die Kultur in Lahnstein ist in der Vergangenheit viel zu sehr politisiert worden von den Parteien“, kritisierte der Intendant der Städtischen Bühne. „Gegen viele Stimmen“ habe man etwas aufgebaut, was sich sehen lassen könne, erinnerte Hahn.