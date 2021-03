Innovative Technik

Die wallPen-Geräte sind mobil einsetzbar, arbeiten schnell, präzise und flexibel. Nach dem Prinzip eines Tintenstrahldruckers sprühen sie hauchdünn Kunststofffarbe an die Wand und härten sie in Sekundenschnelle mit UV-Licht aus. Bei der Motivauswahl sind der Fantasie und den Kundenwünschen kaum Grenzen gesetzt – druckbar ist alles, was sich am Computerbildschirm darstellen lässt.