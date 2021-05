Plus

„Mehr Impfstoffe vom Bund“ forderte der neue Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag. Das Innenministerium schrieb zur Kritik der Feuerwehren auf Anfrage: Man habe großes Verständnis dafür, dass die Feuerwehrleute zeitnah geimpft werden wollten. Sie erfüllten schließlich eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft, so Roger Lewentz in einer am Donnerstag verschickten Pressemitteilung.