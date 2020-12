Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 17:39 Uhr

Die Betrachter werden so Teil der Erinnerung. 120 Euro kostet ein Stolperstein. Jeder ist ein handgefertigtes Einzelstück, das einen künstlerischen Gegenentwurf zur Massenvernichtung zur Zeit des Nationalsozialismus darstellt. Die Mitglieder des Arbeitskreises erhielten bei der Verlegung zahlreiche Spenden der Ortsgemeinden und der Bürger. Verlegt werden die Steine von dem Künstler und Initiator der Aktion, Gunter Demnig. Die Idee dazu hatte er 1993.

Es entstand so im Laufe der Jahre das bundesweit größte dezentrale Mahnmal für die Opfer von Gewalt und Rassenwahn. Die ersten Stolpersteine wurden 1995 probeweise – und noch ohne Genehmigung – in Köln verlegt. In der Region wurden bereits Steine verlegt in Limburg, Bad Camberg, Bad Ems, Bad Schwalbach, Brechen, Hadamar, Koblenz, Lahnstein, Merenberg, Montabaur, Nassau, Neuwied, Obernhof, Ruppach-Goldhausen und Wetzlar. krf