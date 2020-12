Ingenieurleistungen für Straßenausbauprogramm vergeben Der Rat hat den Auftrag für die Ingenieurleistungen für das Straßenausbauprogramm der Gemeinde 2022 bis 2026 an das Büro Artec vergeben. Bei der Ausschreibung wurden sechs Büros angeschrieben. Vier hatten ein Angebot abgegeben.

Die Angebotsspanne reichte von 143.589,50 Euro bis 178.641,52 Euro. Das günstigste Angebot hatte die Firma Artec eingereicht. Sie hatte bereits die beiden vorherigen Ausbauprogramme in Hahnstätten geplant und begleitet. Im Vorfeld der Ratssitzung hatte sich bereits der Bau- und Planungsausschuss für die Vergabe an das Büro Artec ausgesprochen. up