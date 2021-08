Ingenieurkammer hilft mit Experten, die Schäden begutachten

Plus

In der Ahrregion sind viele Gutachter der Versicherungen unterwegs, um die Schäden an den in der Flutnacht schwer getroffenen Gebäuden zu untersuchen. Wer auf diese Fachleute nicht zurückgreifen kann, findet passende Ansprechpartner auch auf der Internetseite der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, wie Präsident Horst Lenz betont. Unter www.ing-rlp.de finden sich sehr viele Hinweise auf Experten, die gern weiterhelfen, teilweise auch kostenlos. Die Liste derer, die Schäden an Statik, Baugrund oder auch die Stabilität an Hängen bewerten können, ist lang. Auch für Lenz handelt es sich bei dieser Flut nicht „um ein klassisches Hochwasser“, wie man es von Rhein und Mosel kenne. Trotzdem würden alle künftig mehr auf die bisher bereits bestehenden Hochwasser- und Starkregenkarten schauen. Zudem sollte künftig Regenwasser nicht einfach nur in Rohren verschwinden. Es sei mehr über Gräben und auch Dachbegrünung nachzudenken. Da die Preise im Ahrtal zuletzt ins schier Unermessliche geschossen seien, müsse auch aus wirtschaftlichen Gründen darüber nachgedacht werden, mehr mehrgeschossige Gebäude zu errichten. Es würden zudem unnötig Flächen versiegelt, wenn über eingeschossigen Supermärkten nicht noch Wohnungen oder Büros vorgesehen werden.