Infoveranstaltung für Hochwasser-Betroffene

Themen: 17.30 Uhr, Wohngebäude trocknen und wiederherstellen; 18.15 Uhr, Heizung und Gebäudehülle – Welche kurzfristigen Möglichkeiten gibt es?; 19.15 Uhr, Heizung und Gebäudehülle – Welche langfristigen Möglichkeiten gibt es?; 20.15 Uhr, Auswirkungen der CO2-Bepreisung auf Brennstoffkosten und aktuelle Übersicht zu Fördermöglichkeiten. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird die Veranstaltung im Rathaus, Hauptstraße 116, und in der Kreisverwaltung übertragen. Anmeldung bei Angela Amatulli unter Tel. 02641/872 88. In Sinzig ist die Veranstaltung im Helenensaal, Koblenzer Straße 74, zu sehen. Anmeldung nimmt Clarissa Figura unter Tel. 02642/400.192 entgegen. Die Anmeldung zur Onlineteilnahme erfolgt im Internet über www.earlp.de/ infoflut2 bis 16 Uhr am Veranstaltungstag. Für die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung gilt die 3G-Regel.