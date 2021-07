Infos zum morgigen Auftritt der Partyband California

Die Partyband California tritt am morgigen Samstag im Pub „Mo Jo's“ in Oberdreis auf. Der Einlass für „Jeck im Juli“ beginnt um 19.11 Uhr, die Band spielt laut Veranstalter voraussichtlich gegen kurz nach 21 Uhr. Die 70 festen Sitzplätze sind nach Infos des Veranstalters ausverkauft: „Weiteren 20 Gästen ermöglichen wir die Teilnahme am Liveauftritt, allerdings nicht mit direktem Blick auf die Bühne, da die aktuellen Abstandsregeln dies nicht zulassen.“ Um Warteschlangen zu vermeiden, wird um Reservierung gebeten.