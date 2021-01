Prof

Infos zu den Experten

Dr. Frank Weidner ist Inhaber des Lehrstuhls für Pflegewissenschaften an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar bei Koblenz. Zudem ist er Direktor des Deutschen Instituts für Angewandte Pflegeforschung in Köln. Mit beiden Institutionen war er beteiligt an Konzeption und Begleitung des Projekts Gemeindeschwester plus. Weidners Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Entwicklung der Pflege und ihrer Wissenschaft, Professionalisierung der Pflege, Gesundheitsförderung, Pflegeprävention und -beratung, auch mit Blick auf kommunale Ansätze.