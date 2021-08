In Zusammenarbeit mit der Kanzlei Schäfer und Kollegen in Limburg lädt die Hospizhilfe Goldener Grund für Donnerstag, 9. September, für 19 Uhr zu einem Informationsabend „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ ein.

Es referieren Christel Höhler-Heun und Verena Hartung, beide Rechtsanwältinnen und Notarinnen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung wird – abhängig von der Corona-Entwicklung – in der Kulturhalle Niederbrechen stattfinden. Rückfragen sind möglich unter Telefon 06434/907 51 67 oder per E-Mail an koordination@hospizhilfe-goldener-grund.de