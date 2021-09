Informationsabend für alle Interessierten Am Mittwoch, 8. September, wird es um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zur Konzeptvorstellung, Materialvorstellung und Vorstellung des Kompaktseminars für First-Responder im Lehrsaal der Rettungswache in Wissen geben. Auch weitere Fragen und Anliegen können während des Termins beantwortet werden.

Teilnehmen können alle Interessierten unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften. Rückfragen zur Veranstaltung können über die sozialen Medien und per E-Mail an info@drkkatzwinkel.de oder an presse-firstresponder@outlook.de geklärt werden. Telefonisch sind Marvin Würtz unter der Nummer 01514/401 08 88 und Ulrike Ramseger unter 0176/766.697 77 zu erreichen.