Kirchen

Ein ärztlicher Mitarbeiter aus dem OP-Bereich des DRK-Krankenhauses in Kirchen ist positiv auf Covid 19 getestet worden. Das bestätigte auf RZ-Anfrage der Kaufmännische Direktor der Klinik, Nicki Billig. Der Corona-Kranke befinde sich in häuslicher Quarantäne und liege mit mittelschweren Symptomen im Bett. Am Dienstag habe der Arzt entsprechende Krankheitsanzeichen gehabt und sich sofort testen lassen. Das Ergebnis kam am Mittwoch. Ebenfalls schon am Dienstag waren alle Kollegen des Betroffenen vorsorglich mit Abstrichen getestet und nach Hause geschickt worden. Bislang ergaben nach Angaben der Krankenhausleitung alle diese Tests, dass die Leute gesund sind.