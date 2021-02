Ina Anhäuser ist seit 2016 in Sessenbach zu Hause: „Hier wird noch miteinander geschwätzt“

Im September 1977 in Koblenz geboren, wuchs Ina Anhäuser in Isenburg auf. Sie besuchte das Gymnasium in Bendorf und machte anschließend in Konstanz am Bodensee eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. In Stuttgart sammelte sie dann erste Berufserfahrungen und absolvierte schließlich in Heidelberg die Weiterbildung zur Hotelmeisterin.