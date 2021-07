In schwerer Zeit „Vorratskammer“ für Bruche und Betzdorf

Die Obstplantage am Bayersberg, die ziemlich genau auf der alten Gemeindegrenze zwischen Bruche und Betzdorf liegt, hat eine lange Geschichte. Nach vorliegenden Dokumenten entstand sie um 1870, also etwa in der Zeit, als Betzdorf durch die Eisenbahn und Industrialisierung allmählich groß wurde. Die Gründung einer Obstbaugenossenschaft zielte damals darauf ab, die Familien der Grundstückseigentümer mit Obst zu versorgen.