Rheinland-Pfalz

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech will seinen Corona-Impfstoff in Rheinland-Pfalz produzieren. „Falls die Studien erfolgreich sind, werden wir den Impfstoff hierzulande in großem Stil in Mainz und Idar-Oberstein produzieren“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Jeggle der „Wirtschaftswoche“.