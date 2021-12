Plus

In der Literatur und in Geschichten für Kinder gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass das Weihnachtsfest für Tiere von besonderer Bedeutung ist. So unterhalten sich in zahlreichen Fabeln die Tiere darüber, was für sie das tollste Geschenk wäre. Für den Fuchs ist es der Gänsebraten, für das Reh der Tannenbaum, und für den Bären sind es Süßigkeiten.