In der VG gibt es derzeit sieben Orte mit besonderem Status

Nachdem das Land für dieses Jahr 25 weitere Kommunen als Schwerpunktgemeinden für Dorferneuerung anerkannt hat, profitieren nunmehr nach Auskunft des Innenministeriums 156 Orte in Rheinland-Pfalz von diesem Status. Im Nationalparkkreis Birkenfeld ist 2021 neben Ellenberg nur noch ein weiterer Neuling hinzugekommen: die Gemeinde Bundenbach in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. In der Verbandsgemeinde Birkenfeld gibt es derzeit sieben anerkannte Schwerpunktgemeinden für Dorferneuerung.