Morgens schon hübsch geschminkt, keine Pickel im Gesicht und dazu noch coole Klamotten am Leib: Die Rollenbilder, die unter anderem über Formate wie „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) transportiert werden, werden auch und gerade in einer psychosomatischen Rehabilitationseinrichtung wie dem Bad Kreuznacher Viktoria-Stift unter die Lupe genommen.