In den Sommerferien das eigene Lieblingslied spielen lernen

Plus

Die Musikschule von Michael Jäck bietet Kindern und Jugendlichen der Region in den Ferien ein Angebot der besonderen Art: Auf dem Programm stehen eine Woche Instrumental- und Gesangstraining mit einem persönlichen Trainer, der nach der neuen Methode (Music in Balance) von Michael Jäck den Teilnehmern hilft, ihre ganz persönlichen Lieblingssongs zu spielen und zu singen. Dank vieler regionaler Sponsoren und der Unterstützung von umliegenden Ortsgemeinden und der IGS Horhausen, die Räume zur Verfügung stellen, können rund 250 Kinder teilnehmen. Das Team vor Ort stellt sich auf die Individualität der Kinder und Jugendlichen ein. Folgende Instrumente (werden gestellt) stehen zur Verfügung: Klavier, Gitarre, Saxofon, Klarinette, Querflöte, Blockflöte, Trompete, Keyboard, Schlagzeug, Geige, Akkordeon. Außerdem werden Gesangsunterricht (einzeln) und Musikalische Früherziehung in kleinen Gruppen angeboten. Anmelden können sich Einsteiger und Fortgeschrittene im Alter von 5 bis 16 Jahren. Es wird ein Selbstkostenbeitrag in Höhe von 29 Euro (für Leihinstrumente, Verpflegung) erhoben, alle anderen Kosten werden durch die Sponsoren abgedeckt. Zu folgenden Terminen findet montags bis freitags täglich eine Trainingseinheit statt: