Auch das Impfzentrum wird in der CGM-Arena aufgebaut, haben Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs bestätigt. Derzeit wird noch geprüft, welcher Bereich der Halle dafür am besten geeignet ist. Notfalls kann natürlich die große Halle selbst dafür genutzt werden, Platz ist da genug, so die Bürgermeisterin.