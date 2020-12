Impfzentrum: Mehr als zehn Ärzte und Freiwillige haben sich bereits für den Dienst gemeldet

Kein Thema im Kreistag: das bis 15. Dezember aufzubauende Impfzentrum im ehemaligen Sobernheimer Real-Markt. Nach der Ortsbesichtigung von Polizei, Gebäudeeigentümer Edeka, Corona-Stabsstelle und Katastrophenschutz (wir berichteten gestern) geht es nun in die organisatorische Umsetzung nach detaillierten Landesvorgaben.

haben sich bislang mehr als zehn Ärzte gemeldet und viele Helfer aus medizinischen Berufen. Wie lange muss der Markt als Impfzentrum aufrechterhalten werden, sollten die Impfungen ab Sommer 2021 dezentralisiert erfolgen, also in Hausarztpraxen? Das hatte Bundesgesundheitsminister Spahn am Montag angedeutet.

Wie viele Impfstraßen und wie viel Personal braucht es für den täglichen Impfbetrieb? Über die Mailadresse für Freiwillige