Das Land hat die Impfzentren geschlossen und die Impfabwicklung an die Kassenärztliche Vereinigung übertragen. Einige Zentren wie das Koblenzer bleiben im Stand-by-Modus. Das bedeutet: Die „Räume“ in der CGM-Arena auf dem Oberwerth wurden abgebaut und werden aktuell nach Plänen von Olav Kullak, Impfkoordinator der Stadt, in etwas kleinerer Form wieder aufgebaut.