Mainz-Bingen: Im Asylbewerbergebäude an der Ingelheimer Konrad-Adenauer-Straße in Ingelheim wird das Corona-Impfzentrum des Kreises Mainz-Bingen entstehen. Am 15. Dezember soll es betriebsbereit sein. Derzeit wird mit 200 Impfungen pro Tag in zwei Impflinien kalkuliert. Etwa 20 Personen aus Medizin, Verwaltung und Sicherheit kommen zum Einsatz.