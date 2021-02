Impfungen im Kreis bislang nur an Kamillus-Klinik Im Kreis Neuwied sind bislang lediglich Mitarbeiter der Asbacher Kamillus-Klinik gegen Corona geimpft worden. Dort läuft alles nach Plan, teilt man auf RZ-Nachfrage mit. Nachdem mehr als 100 Mitarbeiter bereits Mitte Januar die Erstimpfung erhalten haben, steht in dieser Woche – genau 28 Tage nach der ersten Inokulation – die Zweitimpfung an.

Der dafür benötigte Impfstoff ist bereits geliefert worden. Am DRK-Klinikum in Neuwied, am Evangelischen Krankenhaus Dierdorf/Selters und am Verbundkrankenhaus Linz-Remagen wartet man hingegen bislang noch auf den Impfstoff, ohne einen Termin zu kennen. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt DRK-Direktor Ernst Sonntag.