Impfteam kommt nach Hause

Frei nach Hitchcock könnte man sagen: „Bei Anruf Impfung“. Der Kreis Limburg Weilburg bietet jetzt einen zusätzlichen Service für Impfwillige an. Bürger, die sich bis spätestens donnerstags um 11 Uhr anmelden, können an den Wochenenden von einem mobilen Impfteam zu Hause besucht und gegen das Coronavirus geimpft werden. Das zusätzliche Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die nicht sehr mobil sind oder die wegen ihrer Arbeitszeiten die normalen Öffnungszeiten des Impfzentrums von Montag bis Freitag schlecht nutzen können.