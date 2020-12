Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 17:55 Uhr

Immer noch Einschränkungen im Interesse des Infektionsschutzes

Auch in der gegenwärtigen Phase der schrittweisen Wiederaufnahme des Dienstbetriebs in den Gerichten bestehen im Interesse des Infektionsschutzes weiterhin Einschränkungen. Soweit kein Eil- oder Ausnahmefall vorliegt, bittet Direktor Michael Mayer die Bürger, vornehmlich schriftlich oder telefonisch mit dem Gericht Kontakt aufzunehmen und für persönliche Vorsprachen konkrete Termine zu vereinbaren. Das gilt auch für das Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler.