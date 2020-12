Rheinland-Pfalz

Das Coronavirus nimmt jetzt auch Rheinland-Pfalz immer stärker in den Griff – aktuell gibt es 25 Infizierte. Mehr und mehr Städte und Kommunen melden erste Fälle, darunter der Landkreis Bad Kreuznach, wo am Dienstagmittag der erste infizierte Bürger, ein Vater aus Langenlonsheim, positiv getestet wurde. Auch seine Frau und sein Sohn zeigen Symptome und wurden untersucht. Das Ergebnis liegt am Donnerstag vor. Die Familie steht unter heimischer Quarantäne und wird ärztlich betreut. Der Sohn besucht das Römerkastell-Gymnasium, das wie die benachbarte IGS Sophie Sondhelm zunächst geschlossen bleibt.