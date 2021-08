Immer mehr Kommunen setzen auf Luftfilter Der Regionalelternbeirat Koblenz (REB), der für acht Kreise und die Stadt Koblenz zuständig ist, plädiert für die flächendeckende Installation von Luftreinhalteanlagen in Schulen. Einige Kommunen haben es als Träger auf eigene Rechnung gemacht: die VGs Maifeld, Ransbach-Baumbach, Rengsdorf und Asbach. „Sie haben großartige Beschlüsse in ihren Gremien gefasst und für alle Klassenräume der Grundschulen hochwertige Raumluftfiltergeräte angeschafft“, lobt Erwin Lenz vom REB.

Kürzlich hat sich die VG Simmern-Rheinböllen angeschlossen, sie wird pünktlich zum Schulstart Geräte in den Klassenräumen der Grundschulen einsatzbereit haben. Ferner hat dies auch der VG-Rat Kirchberg beschlossen. Im Ahrtal ist Geld in die Hand genommen worden, um Schulen sicherer zu machen, und zwar in den Grundschulen Bad Neuenahr und Ahrweiler. bro