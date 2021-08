Imkerkreisverein Oberlahn

Damit liegt der Zusammenschluss der Bienenfreunde auf dem Gebiet des Altkreises im Trend: Schon seit einigen Jahren steigt die Anzahl der Imker in Deutschland kontinuierlich an.

Der Deutsche Imkerbund hat momentan knapp 160.000 Imker mit etwa 1,1 Millionen Bienenvölkern registriert. 2006 gab es weniger als 100.000 Imker.

Bundesweit liegt der Ertrag an Honig in diesem Jahr deutlich unter dem der vergangenen Jahre. Besonders extrem zeigt sich das in der heimischen Region. Vorsitzender Meyer geht für den Oberlahnbereich von einem Rückgang um die Hälfte beim Ertrag der Honigernte aus.