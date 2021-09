Im Überblick: Zwölf Orte waren von Neuregelung betroffen

In der Verbandsgemeinde Birkenfeld sind am Sonntag in vier Ortschaften nicht die erforderlichen 50 Wahlzettel zusammengekommen. Die Wahlhelfer in Dambach mussten deshalb mit ihrer Wahlurne nach Brücken zum Auszählen fahren. Die Wahlvorstände aus Elchweiler, Ellenberg und Gollenberg machten sich auf den Weg nach Birkenfeld I (Grundschulturnhalle).